Tragico incidente sull’A16, perde la vita una coppia: traffico deviato allo svincolo di Nola

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, nel tratto in direzione Napoli, poco prima dello svincolo per l’A30, nel territorio del Comune di Nola. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita in seguito allo scontro tra due autovetture.

L’impatto, avvenuto poco prima delle 21, ha coinvolto due veicoli e si è rivelato fatale per una donna di 60 anni e un uomo di 65 anni, con ogni probabilità una coppia di coniugi. Per loro non c’è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, competenti per la tratta, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il traffico è stato temporaneamente deviato all’uscita dell’A30, casello di Nola.

La circolazione in direzione del capoluogo partenopeo non ha registrato particolari ripercussioni, grazie alla gestione del flusso veicolare da parte delle forze dell’ordine. Restano ora da chiarire le cause dello scontro, al vaglio degli inquirenti.

L’ennesima tragedia sulle strade riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza autostradale, soprattutto nelle ore serali, quando le condizioni di guida possono diventare più insidiose.