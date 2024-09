Tragedia a Saviano: Intervista al Prefetto di Napoli e al sindaco della cittadina del nolano

Continuano senza sosta le operazioni di soccorso a Saviano, colpito da una devastante tragedia. Nelle ultime ore è stata purtroppo estratta la terza vittima dalle macerie: si tratta della donna anziana che abitava al piano superiore, dove, secondo le prime ipotesi, sarebbe esplosa una bombola di gas, causando il crollo dell’edificio.

Ancora una persona dispersa

Le ricerche proseguono per ritrovare l’ultima persona ancora dispersa: la mamma dei due bambini, di 4 e 6 anni, che purtroppo sono stati trovati privi di vita sotto le macerie. I soccorritori stanno lavorando senza sosta, con l’aiuto di squadre specializzate e cani da ricerca, nella speranza di poter ritrovare la donna ancora in vita.

Indagini in corso

Le prime ricostruzioni suggeriscono che la causa del crollo sia stata l’esplosione di una bombola di gas nell’appartamento della donna ritrovata oggi. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per verificare la dinamica esatta dei fatti.

Il cordoglio della comunità

Sul posto questa mattina anche il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il sindaco di Saviano, che hanno monitorato da vicino la situazione. L’intera comunità è sconvolta dalla tragedia e si stringe intorno alle famiglie colpite. I cittadini, che assistono alle operazioni di soccorso, sono ancora col fiato sospeso per l’ultima persona dispersa.

La speranza è che le ricerche possano concludersi con una notizia positiva, mentre Saviano piange già tre vite spezzate da questo drammatico incidente.

Ecco l’intervista al Prefetto di Napoli e al sindaco di Saviano.