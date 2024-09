Tragedia a Saviano: due bambini morti sotto le macerie, si cercano ancora due dispersi, poche le speranze di estrarli vivi

Un drammatico crollo ha colpito oggi il comune di Saviano, nel napoletano, provocando una tragica perdita di vite umane. Due bambini, di appena 4 e 6 anni, sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie della loro abitazione, distrutta per cause ancora in fase di accertamento per una fuga di gas.

I soccorsi e i sopravvissuti

Nonostante il dolore per la perdita dei piccoli, una speranza si è accesa tra le squadre di soccorso. Il papà dei bambini e un altro figlio sono stati estratti vivi dalle macerie. Entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale, e le loro condizioni sono monitorate dai medici.

Corsa contro il tempo

Mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta, proseguono le ricerche di altri due dispersi: la mamma dei piccoli e la nonna, che viveva nell’appartamento al piano superiore. Si teme che anche loro siano rimaste intrappolate sotto le macerie . La speranza di ritrovarle vive mantiene alta l’attenzione dei soccorritori, che stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione per scavare tra i resti dell’edificio crollato.

Presenza delle autorità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli che stanno seguendo da vicino le operazioni di soccorso. La loro presenza sottolinea l’importanza della situazione e il forte impegno delle autorità per coordinare gli sforzi di ricerca e assistenza.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente l’intera comunità di Saviano. Il sindaco ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie coinvolte. Intanto, i vicini e gli amici delle vittime si sono radunati sul luogo della tragedia, sperando e pregando per i dispersi.

Un intero paese è con il fiato sospeso, unito nel dolore per la tragica perdita di due giovani vite e nella speranza di un miracolo che possa risparmiare altre vittime.