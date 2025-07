Tragedia sull’A1, operaio muore travolto mentre controlla il mezzo in corsia d’emergenza

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A1, tra Capua e Caserta Nord, dove un uomo ha perso la vita in circostanze drammatiche. La vittima è un 39enne di Ceppaloni (BN), operaio presso una ditta di raccolta rifiuti con sede a Montesarchio.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accostato il mezzo in corsia d’emergenza per controllare un problema a uno pneumatico. Proprio mentre si trovava all’esterno del veicolo, è stato travolto da un camion in transito. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 15:00. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La circolazione ha subito forti rallentamenti per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

La notizia si è rapidamente diffusa nel Sannio, dove la vittima era molto conosciuta. L’uomo lascia la moglie e cinque figli. Era stimato per la sua dedizione al lavoro e per il senso di responsabilità che lo contraddistingueva.

Una tragedia che scuote profondamente la comunità e riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie autostradali, dove anche una semplice sosta può trasformarsi in un pericolo mortale.