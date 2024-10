Tragedia a Lioni: bambina di due mesi muore soffocata, aperta un’inchiesta

Una tragedia ha colpito la comunità di Lioni, dove una bambina di soli due mesi è morta soffocata, probabilmente a causa di un rigurgito. La piccola si trovava in casa con la giovane madre, agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, e il suo compagno.

È stata proprio la coppia a dare l’allarme. Tuttavia, nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per la neonata non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, insieme al medico legale giunto sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e un fascicolo sarà presto inviato alla Procura di Avellino. Il magistrato incaricato del caso disporrà con ogni probabilità l’autopsia per accertare con precisione le cause della morte e verificare se effettivamente si sia trattato di un incidente legato a un rigurgito o se ci siano altri fattori da considerare.

La piccola comunità di Lioni è sotto shock, mentre le autorità continuano a indagare per fare chiarezza su questa drammatica vicenda.