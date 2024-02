Tradizione e gioia a Sperone: Il Maio in Onore di Sant’Elia Unisce la Comunità. Le date da ricordare

Sperone è pronto a immergersi nei festeggiamenti del Maio in onore di Sant’Elia, un tradizionale evento che unisce la comunità in celebrazione della propria storia e delle antiche tradizioni. Domenica 18 febbraio, il cuore della festa batte in piazza Luigi Lauro alle ore 6, quando il comitato e i partecipanti si riuniranno per dare inizio alle attività che caratterizzano questo affascinante rito.

Il momento clou della giornata sarà il taglio dell’albero simbolo della festa, scelto come da tradizione tra le maestose montagne che circondano la località “Fontana di Sperone”. Questa operazione non è solo un gesto pratico, ma rappresenta un legame profondo con la natura e le radici del territorio.

Dopo il taglio, il gruppo si trasferirà nei pressi dell’antica Fontana per il pranzo, dove l’arrostita e i prodotti tipici locali saranno i protagonisti di una festa che unisce gastronomia e convivialità. Un momento in cui la comunità si riunisce per condividere cibo, storie e gioia.

Il clima festoso si prolunga fino a lunedì 19, quando la notte del Maio sarà annunciata dalla banda musicale che attraverserà le strade cittadine. La musica diventa così il segnale che la festa è pronta ad iniziare. Martedì 20, il giorno dedicato a Sant’Elia, patrono del paese, sarà caratterizzato dalla sfilata del Maio. Alle ore 8, la processione prenderà il via da via Dei Funari per concludersi nel suggestivo piazzale Sant’Elia, dove l’imponente albero sarà eretto in tutta la sua maestosità.

Il pomeriggio sarà dedicato alla sacra processione, seguita dalla tradizionale asta del Maio. In questo momento clou, l’albero sarà assegnato al miglior offerente, dando vita a una competizione animata e coinvolgente. Infine, l’accensione del fucarone chiuderà i festeggiamenti in una spettacolare esplosione di luci e colori.

Il Maio a Sperone è molto più di una semplice celebrazione; è un rituale che collega il passato al presente, mantenendo viva la ricca cultura e la forte identità di questa affascinante comunità.