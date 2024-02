Storie d’aziende: Baiano, l‘officina Colucci mezzo secolo di attività a servizio degli automobilisti

di Saverio Bellofatto

Fondata nel 1976 dall’elettrauto Stefano Colucci, l’officina Colucci è oggi una realtà professionale all’avanguardia. Stefano Colucci volato in cielo prematuramente nell’aprile del 2019, oltre al grande impulso specialistico imprenditoriale ha dato il know – how ai tre figli Giovanni, Francesco e Marino che oggi gestiscono e lavorano di comune accordo e ognuno per la propria specializzazione nell’azienda, utilizzando attrezzature elettroniche di nuova generazione, anche in riferimento alla grande espansione del mercato di auto ibride e elettriche. I servizi offerti agli automobilisti vanno dalla meccanica all’elettronica all’installazione di impianti GPL, Metano, Climatizzazione, Antifurto. Completano la gamma autolavaggio, gommista e Soccorso Stradale. Un attenzione particolare per l’ambiente con le prescritte certificazioni di smaltimento e recupero del materiale di risulta della lavorazione.