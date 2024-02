Scontro Politico a Grottaminarda: Fratelli d’Italia critica il sindaco Spera per la strumentalizzazione delle questioni Agricole

“Spera continua a strumentalizzare tutto quello che non fa la sua parte politica. Resto sconvolto dalla nuova convocazione del consiglio comunale aperto a sostegno deli agricoltori”, così comincia la nota del segretario cittadino di Fratelli d’Italia di Grottaminarda Gennaro Blasi. “Vorrei ricordare al primo cittadino di Grottaminarda che il compito di un sindaco e del consiglio comunale è quello di amministrare la propria comunità e non di strumentalizzare tutto quello che non fa la sua parte politica. Il problema dell’agricoltura è una cosa seria che il governo Meloni sta affrontato e risolvendo con gli stessi, come del resto anche le altre tante vertenze presenti nella nostra provincia. Mi chiedo e soprattutto chiedo al dottore Spera ma non convoca consigli comunali aperti per gli agricoltori, domani, qualche giorno fa sull’IIA e ancora sulla piattaforma logistica e poi si dimentica dei distretti commerciale? Il bando per il commercio dov’è? Come mai Spera e il pd su queste cose non intervengono? Concludo ricordando al sindaco Spera che i grottesi non meritano un sindaco di parte ma un primo cittadino che voglia bene il territorio e i propri concittadini”.