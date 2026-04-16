Terrore in banca a Napoli: rapinatori barricati, Carabinieri sul posto

Momenti di tensione a Napoli, in piazza Medaglie d’Oro, dove è in corso un intervento dei Carabinieri all’interno di una filiale bancaria Credit Agricole.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, alcune persone si sarebbero introdotte nell’istituto e si sarebbero barricati all’interno. Non si esclude che possano essere armati.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari, che stanno gestendo la situazione e mettendo in sicurezza l’area. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’accaduto.

La notizia è in aggiornamento e si attendono conferme da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dei fatti.