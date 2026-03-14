Impresa Sinner: Zverev battuto 6-2 6-4, l’azzurro è in finale a Indian Wells

Indian Wells – Con autorità e grande lucidità tattica, Jannik Sinner conquista la finale del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, superando il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-4 in una semifinale dominata dal talento italiano.

Il numero 2 del ranking mondiale ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, mostrando solidità al servizio e grande aggressività in risposta. Nel primo set, Sinner ha strappato due volte il servizio all’avversario, costruendo rapidamente un vantaggio che gli ha permesso di chiudere il parziale sul 6-2.

Nel secondo set la partita è diventata più equilibrata. Zverev ha provato a reagire, ma l’azzurro ha mantenuto sangue freddo nei momenti decisivi. Nonostante alcune fasi di difficoltà, Sinner ha risposto con ace e colpi profondi, riuscendo a gestire il vantaggio fino al 6-4 finale, che gli ha consegnato il pass per l’ultimo atto del torneo.

Al termine dell’incontro, il campione altoatesino ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“È un grande risultato per me. È la prima volta che raggiungo la finale qui a Indian Wells e ne sono molto felice. L’anno scorso è stato il torneo di cui ho sentito più la mancanza. La prestazione è stata ottima e i break nel primo set mi hanno dato molta fiducia”.

Sinner ha poi spiegato anche la strategia preparata prima della semifinale:

“Il piano era dare molta importanza alla risposta. Ho provato a cambiare la posizione in campo per mettere più pressione”.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla finale, dove il tennista italiano affronterà il vincitore della seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Per Sinner si tratta di un’altra occasione per confermare il suo straordinario momento di forma e continuare a scrivere pagine importanti nella storia del tennis italiano.