Summonte (AV)- “Sentieri Mediterranei” torna dal 13 al 15 settembr

Il borgo di Summonte, alle falde del Partenio, si prepara a rivivere le atmosfere e i colori unici che caratterizzano “Sentieri Mediterranei”, manifestazione ormai giunta alla ventiseiesima edizione. Le tre giornate, 13-14-15 settembre, avranno come protagonisti tradizioni, musica, spettacolo ed enogastronomia, con l’eccezionale direzione artistica di Roy Paci.In particolare, il 13 settembre il palco verrà occupato da Ilaria Graziano e Francesco Forni, duo musicale che riunisce blues, folk, country e dolce vita. La collaborazione dei due artisti nasce nel 2012 con “From Bedlam to Lenane”, album acclamato dalla critica, e giunge fino alla Biennale di Venezia nel 2017. La serata del 14, invece, vedrà esibirsi, direttamente dall’Argentina, i “ Super Cumbia”, reduci da concerti in venticinque Paesi. Con un mix di cumbia, reggae, raggamuffin e rap i “supereroi” latinoamericani mirano a scuotere le fondamenta del “Castrum Submontis”. A chiudere l’evento, domenica 15 settembre, Filippo Graziani, secondo figlio di Ivan, che da diversi anni divulga il repertorio paterno. Filippo vanta all’attivo, oltre a diverse collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale italiano, una partecipazione al Festival di Sanremo e la Targa Tenco 2014 nella sezione “Migliore Opera Prima”. (Andrea Squittieri)