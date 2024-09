Confronto al “Vulcano Buono” su “Gestione del cambiamento” dei Centri Commerciali – Nola, giovedì 12 settembre 2024 ore 10.00

“Gestione del cambiamento – Visione e Innovazione”: è questo il tema di un convegno che analizza il presente e il futuro dei Centri Commerciali italiani in programma al Vulcano Buono di Nola il 12 Settembre 2024. I lavori, che saranno moderati da Andrea Aiello (Direttore di Retail&Food), si apriranno alle 10.00 con l’introduzione di Gaetano Graziano (Vide Presidente ADCC – Italia). A seguire gli interventi di Stefano Pessina (Presidente ADCC – Italia), Alfredo Gaetani (Presidente Interporto Campano), Andrea Miranda (Presidente CIS).

Quattro le tavole rotonda in programma.

La prima sul tema: “Le sfide del cambiamento nel settore immobiliare”. Parteciperanno: Francesco Furino (AD Vulcano Buono), Pier Francesco Marcucci (Investment Manager DeA Capital Alternative Funds SGR), Roberto Bramati (vice Presidente CNCC), Carmine Nappi (CEO Fingestim), Carlo Negri (GM IrgenRe).

La seconda, sul tema: “Le strategie di comunicazione per guidare il cambiamento”. Perteciperanno: Cristina Lazzati (Direttore Mark UP), Davide Arduini (Presidente UNA), Sonia Coppolaro (Business Dveloper YAW Media Builders), Carlo Buonamassa (Tesoriere ADCC), Armando Garosci (Direttore Largo Consumo).

La terza, sul tema: Le nuove prospettive di gestione”. Parteciperanno: Luca Verpelli (AD Odosgroup), Corrado Di Paolo (GMSvicom Agency), Antonio Noto (Direttore Generale Noto Sondaggi), Jose Robles Rubio (GM Sonae Sierra IT), Federico Cimbelli (Head of Center Management Multi IT).

La quarta, sul tema: “Approcci vincenti nel retail”. Parteciperanno: Ferdinando Grimaldi (R Store 7 Apple), Carmine Di Virgilio (Global Chief Retail Officer OVS), Antonello Di Vincenzo (CEO Original Marines), Giuseppe Nardelli (CEO Liu Jo), Luca Nasi (Direttore Generale Arcus).

Le conclusioni, previste alle 13.30, saranno affidate a Paolo Putrino.