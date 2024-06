Successo per la giornata di donazione sangue a Grottolella.

Oggi a Grottolella si è tenuta la consueta giornata dedicata alla donazione del sangue evento realizzato dalla ADS Campania con il patrocinio morale del Consiglio Comunale di Grottolella e la collaborazione della farmacia Santa Rita. Nonostante il grande caldo i donatori hanno partecipato alla iniziativa dimostrando disponibilità e cuore , compiendo un importante gesto di solidarietà e di amore. A fine giornata sono stati 25 i donatori complessivi.

” Siamo davvero felici che anche oggi i donatori hanno risposto in senso affermativo alla chiamata alla donazione. E siamo contenti che a Grottolella si sia radicata la cultura della donazione del sangue e della solidarietà sul piano più generale. Siamo tra i primi paesi della Campania per numero di partecipanti e ringraziamo ogni singolo donatore per aver compiuto il gesto significativo della donazione. E questo dato testimonia il grande cuore dei cittadini di Grottolella rispetto a questa tematica – è quanto dichiarato da Marco Grossi Vice Sindaco del comune di Grottolella e delegato alle politiche socio sanitarie .