Baiano: 26^ Edizione del Saggio Free Dance. VIDEO

Il 28 giugno, come da tradizione, la villa comunale di Baiano si è animata per la 26ª edizione del Saggio Free Dance. Questo evento, ormai un appuntamento fisso per la comunità locale, ha visto la partecipazione entusiasta di ballerini di tutte le età e ha richiamato un vasto pubblico, desideroso di assistere a una serata all’insegna della danza e del talento.

La serata ha visto alternarsi numerosi gruppi di ballerini, ognuno con il proprio stile e la propria personalità. Tra le esibizioni più apprezzate, si sono distinte quelle dei gruppi di danza contemporanea, che hanno saputo trasmettere emozioni profonde attraverso movimenti fluidi e armoniosi. Non sono mancati momenti di pura energia con i numeri di hip-hop, che hanno infiammato il pubblico con ritmi incalzanti e coreografie dinamiche.

La 26ª edizione del Saggio Free Dance si è confermata un successo, regalando emozioni e momenti indimenticabili. L’appuntamento è quindi rinnovato per il prossimo anno, con la promessa di continuare a crescere e a sorprendere, mantenendo vivo l’amore per la danza e la cultura a Baiano.

(Andrea Salvatore Guerriero)