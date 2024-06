SPERONE. Dal 1° luglio riparte con gioia il Campus estivo targato Smile Animation.

Il tema di quest’ anno è LA MACEDONIA DEL DIVERTIMENTO: i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni, sono divisi in categorie e ognuna di esse rappresenta un frutto; questo per sensibilizzare i ragazzi al consumo di frutta che è tanto importante per una sana alimentazione.

Si ringraziano: il sindaco Adolfo Alaia e l’Amministrazione Comunale che da anni sostengono con forza il progetto del Campus estivo; la ditta Brandolino che ha provveduto alla sistemazione del tappeto e dei teli nell’ area esterna la scuola primaria.

Inoltre si ringraziano: il prof. Antonio Maietta che fino allo scorso anno è stato il leader della Smile, tanto da essere soprannominato “ Antonio Smile”, per la sua simpatia, creatività e le sue eccellenti competenze di animatore, che quest’anno non potrà essere presente per impegni professionali lasciando il testimone alla giovanissima, determinata e spumeggiante Marfisa Caramiello che già dallo scorso anno è la presidente dell’ associazione Smile Animation.

Un grande in bocca al lupo al consistente gruppo di animatori che non vede l’ ora di fare divertire i bambini e i ragazzi partecipanti al Campus.

Pronti, partenza, ecco a voi servita la Macedonia del divertimento.