Storie di Aziende: Torronificio Orazio Mancaniello… quasi un secolo di storia

di Saverio Bellofatto

E’ una storia di genuinità e tradizione quella del Torronificio Orazio Mancaniello di Mugnano del Cardinale (Av). Fondato nel 1930 grazie alla mano femminile di Antonietta Sirignano originaria di Ospedaletto d’Alpinolo, paese alle falde del Partenio famosa per le sue industrie dolciarie. Sposata con Paolo Mancaniello si stabiliscono a Mugnano del C. e cominciano insieme a lavorare l’arte del torrone. Per tradizione di famiglia il torrone veniva venduto alle feste e alle fiere di paese, dove con i banchetti zeppi di torrone, mandorle , nocciole caramellate, castagne del prete, sciuscelle profumavano le piazze e i borghi della provincia e dell’area napoletana. Di seguito il figlio Andrea ha dato un nuovo impulso all’attività pur continuando la tradizione avvalendosi della collaborazione dei figli. Oggi è Orazio che continua a produrre le tante varietà di torrone utilizzando materie prime di alta qualità, tra cui le famose nocciole avellane e quelle altrettanto conosciute di Giffoni Val di Piana. Mantiene intatta la tradizione di famiglia girovagando con il suo assortissimo banco nelle più belle fiere della Campania e comunque i prodotti possono essere sempre acquistati nello Store di coloniali di Via V. Emanuele, 32 Mugnano del Cardinale. Unico torronificio artigianale della Valle del Clanio, tra le sue mission è quella di valorizzare i prodotti del territorio. Nel 2022 ha ricevuto il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento “Eccellenze Imprenditoriali Storiche della Campania”.