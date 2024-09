Misure di Sicurezza per il Vertice dei Ministri dell’Interno a Mirabella Eclano: Chiusure, Divieti e Limitazioni nei Giorni 2-4 Ottobre 2024

In seguito all’incontro pubblico tenutosi il 23 settembre presso il Teatro Comunale, il Sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha emanato un avviso pubblico per informare i cittadini delle misure di sicurezza previste in occasione del vertice dei Ministri dell’Interno, che si terrà in città dal 2 al 4 ottobre 2024. Le disposizioni sono state stabilite in base a quanto disposto dal Prefetto di Avellino per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Chiusura delle Strade al Traffico Veicolare e Pedonale: Saranno interdette al traffico veicolare e pedonale le seguenti vie:

Via Alambicco

Via Appia Antica (inclusa Via Passo De Rogatis)

Via Sommito

S.P. 259 (dal Km 0 al Km 1,500)

Via Bosco e Via Bosco San Prisco

Via Variante Passo

Via Corpo di Cristo

I residenti potranno transitare solo esibendo un documento d’identità valido, senza necessità di badge identificativi.

Divieti per Veicoli Pesanti: I mezzi di trasporto con una massa superiore a 3,5 tonnellate non potranno circolare sulle seguenti strade:

Strada Statale 303 del Formicoso (dal semaforo della S.S. 90 fino allo svincolo di Fontanarosa)

Strada Statale 90 delle Puglie (dalla rotatoria “Fontana del Re” fino alla località Calore di Venticano)

In casi eccezionali, sarà possibile richiedere deroghe, previo contatto con il responsabile del Servizio di Ordine Pubblico.

Divieto di Manifestazioni e Materiale Pubblicitario: Dal 2 al 4 ottobre 2024 è vietato organizzare manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, dal 30 settembre al 4 ottobre sarà proibita la distribuzione e affissione di volantini e materiale pubblicitario in tutto il territorio comunale.

Sospensione delle Attività Scolastiche: Le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale resteranno chiuse dal 2 al 4 ottobre, come stabilito dall’Ordinanza sindacale n° 85/2024.

Divieto di Sorvolo: Dal 2 al 4 ottobre sarà vietato il sorvolo di droni, apparecchi radiocomandati e deltaplani su tutto il territorio comunale, ad eccezione di quelli autorizzati.

Disposizioni Generali:

I cittadini potranno entrare e uscire liberamente da Mirabella Eclano senza badge.

Il trasporto pubblico continuerà regolarmente.

Le attività economiche rimarranno aperte, ma quelle nella “zona rossa” non potranno accogliere clienti esterni.

Il 4 ottobre il servizio di raccolta dei rifiuti umidi terminerà anticipatamente alle 10:00.

Il Sindaco invita tutti i cittadini a rispettare rigorosamente le disposizioni delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza durante l’evento.