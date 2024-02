Storie d’Aziende: Baiano, la Pasticceria Trilly compie trent’anni di attività

di Saverio Bellofatto

La pasticceria Trilly del Maestro Pasticciere Gaglione Giovanni, è al 30° anno di attività, in effetti inizia la sua attività nel 1994, quando “Giannino” dopo anni di formazione e di lavoro decide di mettersi in proprio.

Giannino è adolescente quando si avvicina, quasi per gioco, al mondo dei dolci frequentando i laboratori di pasticceria di diversi maestri pasticcieri. Gioco che si trasforma presto in una grande passione che viene perfezionata con corsi, stage e pratica per incrementare e perfezionare la sua arte, migliorata soprattutto con un lavoro costante di sperimentazione e ricerca di nuovi gusti. Oggi con le sue creazioni e ricette realizzate con prodotti genuini e di alta qualità la Pasticceria Trilly si è affermata su tutto il territorio fidelizzando una nutrita clientela. Tra le specialità prodotte si segnalano: le sfogliatellerealizzate con antiche ricette e con un tocco di originalità che ne garantiscono il sapore unico, non mancano i panettoni e colombe dai gusti variegati ( pistacchio, nocciola, cioccolato bianco ecc), ma una attenzione particolare va al famoso Babà che Giannino realizza rispettando in pieno la ricetta tradizionale e la lavorazione manuale appresa da adolescente e perfezionata negli anni.

Completa la missione dolciaria della Pasticceria Trilly l’ottimo servizio di catering a cui collaborano la moglie Lina Masi ed i figli. Essere pasticciere significa per Giannino avere dedizione, senso del sacrificio, amore per ogni ricetta che elabora e voglia di soddisfare ogni richiesta della clientela; questi sono gli ingredienti che consiglia di avere a chiunque voglia intraprendere questo percorso di vita.