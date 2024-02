Forino (Av): Inaugurata la nuova Sede CISL IRPINIA SANNIO . A guidarla sarà il Ragionier Luigi Califano

A Forino si ampliano i servizi al cittadino ed alla comunità locale. Infatti ieri 15 Febbraio ore 18.00 in via Largo Ponte,12 è stata inaugurata la nuova Sede CISL- IRPINIA SANNIO. Il responsabile sarà il Rag Luigi Califano già da anni inserito in questo importante settore. Questa nuova apertura è sicuramente motivo di orgoglio e soddisfazione per la CISL IRPINIASANNIO così come ha tenuto a sottolineare il segretario generale Dott. Fernando Vecchione presente insieme alle altre sigle Caf CISL, Filca CISL, Fai CISL, Fnp CISL all’inaugurazione. “Un impegno che sarà ancora più corposo , ed attento alle esigenze dei cittadini di Forino ” così come ha ribadito il responsabile locale CISL Ragionier Califano. Ad Majora. Da. Bio