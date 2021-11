SPERONE. Uniti per Sperone al sindaco: “si chiudano con urgenza le scuole”

Uniti per Sperone. Il nostro gruppo politico amministrativo chiede con urgenza al Sindaco Adolfo Alaia di predisporre la chiusura delle scuole , per uno o due giorni , il tempo di santificare tutti i plessi , in quanto è emerso un altro caso in quinta elementare, così come quindici giorni fa capitò in un’altra classe, in via precauzionale pensiamo che il nostro primo cittadino possa accogliere la nostra istanza. Il suo collega di Baiano ha già provveduto.

