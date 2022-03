SPERONE. Lunedì Marcia per la Pace degli alunni della Secondaria di Primo grado.

Nella mattinata di lunedì 14 marzo le classi della secondaria di primo grado di Sperone organizzano una MARCIA per la PACE e per dire NO alla guerra in Ucraina attraverso un percorso che attraverserà via dei Funari, via Ferrovia per raggiungere la piazza del paese. Qui gli alunni e docenti, insieme al dirigente scolastico Vincenzo Serpico, saranno presenti per una breve permanenza in piazza Luigi Lauro dove li aspetterà il primo cittadino Adolfo Alaia.

