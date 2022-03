NAPOLI. Movida violenta a Chiaia, baby gang tenta di rubare uno scooter e picchia chi prova a fermarli

“Ancora una notte di violenza ai Baretta di Chiaia dove una baby gang ha tentato di rubare le scooter di proprietà del titolare di un esercente del luogo. A quanto si apprende dai Carabinieri, almeno tre clienti del bar sarebbero intervenuti per tentare di fermare e dissuadere i giovani dal compiere il furto. I tre sono stati però picchiati dalla gang, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Questo è solo l’ultimo episodio di violenza che si è consumato durante la movida napoletana, violenza che da mesi sta crescendo nelle strade, una violenza spesso cieca e senza ragione che si scaglia contro chi non ha modo di difendersi, che vuole fare male per il puro gusto di farlo. Ci sono orde di ragazzini, quasi sempre minorenni, che la sera escono con l’unico intento di ‘fare guai’, come direbbero loro, peccato che quei guai sono veri e propri reati a volte anche molto gravi. Non possiamo attendere che si consumi una tragedia prima di intervenire in maniera decisa nel fermare questa deriva criminale, è necessario affrontale la vicenda in maniera frontale, non si può più arretrare di un singolo passo. Chi deve retrocedere oggi è la criminalità, sono i violenti, i rapinatori, i piccoli e grandi delinquenti, le baby gang, per questa gente non possono esistere giustificazioni, chi fa il male di Napoli e dei suoi cittadini deve essere fermato”. Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

