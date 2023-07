AVELLA. Riapre ai fedeli la “Grotta di San Michele” dopo 30 anni. Ecco la data

La Grotta di San Michele Arcangelo è un importante luogo di culto cattolico situato nella città di Avella, in provincia di Avellino, nella regione italiana della Campania. L’importante luogo di culto si trova in località Capo di Ciesco, a circa 2 km dal centro abitato di Avella, in un vallone solcato dal corso del fiume Clanio. La grotta è dedicata a San Michele Arcangelo, considerato uno dei principali santi della tradizione cristiana. La grotta è nota per la sua bellezza naturale e il suo significato spirituale. Molti credenti visitavano la grotta per pregare e rendere omaggio a San Michele Arcangelo. Si ritiene che la grotta abbia una forte energia spirituale e che sia un luogo di protezione e guarigione.

Ad annunciare la riapertura è il sindaco di Avella Vincenzo Biancardi che ha fatto sapere che per il 29 settembre 2023, giorno in ci si festeggia San Michele, saranno tolti definitivamente i catenacci che ne impediscono l’accesso da ormai quasi trent’anni. I lavori di recupero e di messa insicurezza sono ormai in fase di completamento, la stessa fu chiusa per il crollo di grossi massi che ne rendevano pericoloso l’accesso ai visitatori. Le nuove generazioni di questa grotta ne hanno solo sentito parlare e al massimo hanno potuto ammirarla nelle foto o in qualche qualche video in circolazione.