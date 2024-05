Autocarro perde carico a Baiano: intervento tempestivo della Polizia Municipale. Individuato il responsabile.

Nella mattinata di oggi, lunedì 13 maggio 2024, in via Malta, all’incrocio con via Nazionale delle Puglie, nel comune di Baiano un autocarro ha improvvisamente perso parte del suo carico di sabbia, creando disagi e pericoli per la circolazione stradale.

Fortunatamente, grazie al sistema di videosorveglianza installato sul territorio, il Comando di Polizia Municipale di Baiano è riuscito a individuare il veicolo responsabile dell’incidente in tempi rapidi. Gli agenti, guidati dal Comandante Francesco Tavasso, hanno prontamente avviato le operazioni necessarie per risolvere la situazione e sanzionare il conducente secondo quanto previsto dal codice della strada.

L’intervento della Polizia Municipale è stato immediato e coordinato: una volta individuato il veicolo, sono state adottate tutte le misure necessarie per ripristinare la sicurezza della strada. Gli agenti hanno fatto provvedere alla pulizia dell’area interessata, rimuovendo la sabbia che si era dispersa sulla carreggiata.

L’episodio dimostra l’importanza dei sistemi di videosorveglianza nel garantire la sicurezza stradale e nell’identificare tempestivamente gli autori di comportamenti pericolosi. Grazie alla pronta reazione della Polizia Municipale di Baiano, è stato possibile risolvere la situazione in modo efficace, prevenendo potenziali rischi per i cittadini e per gli automobilisti che transitavano nella zona interessata dall’incidente.