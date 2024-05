AVELLA. Presentati i testi “Rompere in caso di emergenza” e “Passeggiando nella mia vita” di Cassese e Muccio. Video

Nella suggestiva cornice della sala Alvarez del Palazzo Baronale di Avella, questo pomeriggio di lunedì 13 maggio 2024 è stato il palcoscenico perfetto per la presentazione al pubblico di due opere letterarie di grande rilievo: “Rompere in caso di emergenza” di Nello Cassese e “Passeggiando nella mia vita” di Pasquale Muccio.

Alla presentazione hanno partecipato importanti personalità locali, tra cui i sindaci di Avella e Baiano, Vincenzo Biancardi e Enrico Montanro, e il consigliere regionale Vincenzo Alaia. Al tavolo a moderare i lavori, alla presenza dei due autori, c’era Enzo Pecorelli con ospite il professore Gherardo Marenghi.

Il libro di Nello Cassese, intitolato “Rompere in caso di emergenza”, offre al lettore un viaggio intimo attraverso 9 giorni della vita dell’autore. In queste pagine, Cassese esplode con tutti i suoi pensieri, le sue considerazioni e racconta le storie e le persone che ha incontrato nei suoi 9 anni di giornalismo. Attraverso temi universali come famiglia, amore, delusioni, gioie, lutti, fede, problemi con gli studi e con il lavoro, l’autore offre una narrazione ricca e coinvolgente, capace di toccare le corde più profonde del lettore.

Il secondo libro, “Passeggiando nella mia vita” di Pasquale Muccio, è una raccolta di poesie scritte interamente in dialetto della bassa Irpinia. Questa scelta linguistica non è casuale, ma rappresenta il simbolo e il veicolo più espressivo delle radici profonde dell’autore. Le poesie di Muccio sono un inno alla volontà, all’immaginazione e alle emozioni, offrendo al lettore un’esperienza intima e autentica, accompagnandolo alla scoperta della terra e delle tradizioni irpine.

Questa presentazione ha rappresentato un’opportunità unica per il pubblico di entrare in contatto con due opere letterarie di grande valore artistico e culturale, arricchendo così il panorama culturale della regione.

Ecco in allegato le interviste agli autori e agli ospiti.