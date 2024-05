“Pizza d’aMare” a Marina Grande di Meta di Sorrento: un evento promosso dal Comune e dalla comunità locale

Dal 13 al 15 maggio, presso Marina Grande di Meta di Sorrento, si terrà l’attesissima manifestazione “Pizza d’aMare”, un’iniziativa patrocinata dal Comune e organizzata con la collaborazione del sindaco Giuseppe Tito e del delegato all’Assessorato al Turismo, Pasquale Cacace. L’evento gode anche del sostegno della Proloco “Terra delle Sirene”, con a capo il presidente Luigi Russo, e dell’associazione “Un Mondo Magico ONLUS” di Marigrazia Cava, sempre attiva nella promozione sociale e territoriale.

La manifestazione prenderà il via ogni sera alle ore 20:30 e si protrarrà fino al 15 maggio, offrendo ai visitatori e ai residenti un’occasione unica per gustare le prelibatezze della tradizione culinaria locale. Saranno presenti ben 14 attività di pizzaioli dell’area, pronti a deliziare il palato dei partecipanti con le loro specialità di pizza, simbolo indiscusso della gastronomia partenopea.

Ma non è tutto: “Pizza d’aMare” è pensata per tutta la famiglia, con un’area dedicata ai più piccoli, dove potranno divertirsi con gonfiabili, giochi di bolle, clown e tanto altro ancora. Sarà un’occasione per trascorrere piacevoli serate in compagnia, immergendosi nell’atmosfera unica di Marina Grande di Meta di Sorrento e godendo delle delizie culinarie offerte dagli esperti pizzaioli locali.

L’evento “Pizza d’aMare” si configura non solo come un’occasione di svago e convivialità, ma anche come un momento di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche, promosso con il contributo e l’impegno delle istituzioni locali e delle associazioni del territorio.