SPERONE. Inaugurato il CAMPUS Estivo 2022.

E’ stato inaugurato nella giornata di ieri 29 Giugno 2022 il CAMPUS Estivo 2022 anche quest’anno gestito dalla SMILE ANIMATION.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Adolfo ALAIA unitamente agli amministratori Nilde Rose lii (vice-sindaco), D’Anna Sofia, Longobardi Pasquale, D’Avanzo Elia, Rosiello Paola, Muccio Pasquale e Vecchione Giuseppe a sottolineare la grande valenza dell’iniziativa sotto il profilo amministrativo nonché sotto il profilo sociale nonché il parroco di Sperone Don Reinaldo Luis Arino Plata che ha impartito la benedizione ai presenti e ai bambini festanti e contenti.

Un’iniziativa che ha riportato il plauso non solo di tutti gli amministratori presenti ma di tutte le famiglie di Sperone che ancora una volta possono fruire di un servizio di grande valenza per i loro figli non solo sotto il profilo ludico ricreativo ma anche didattico pedagogico vista la preparazione del personale preposto alla gestione del campus.

Il Sindaco Adolfo ALAIA ha espresso la sua soddisfazione e il suo compiacimento per un’iniziativa che l’Amministrazione Comunale ha inteso programmare e realizzare nell’ambito delle politiche sociali non solo per sostenere le esigenze delle famiglie nel periodo in cui la scuola è chiusa ma per offrire uno spazio sano di crescita e di ricreazione ai bambini che sono la ricchezza della nostra società.

Sono oltre cento i bambini che si sono iscritti al CAMPUS a sottolineare l’importanza del servizio offerto dall’Amministrazione Comunale che plaude all’organizzazione della SMILE sempre professionale ed impeccabile come riconosciuto peraltro da tutti i presenti all’inaugurazione.

Il Sindaco ALAIA Adolfo ha inoltre sottolineato l’importanza delle Associazioni presenti sul territorio che stanno svolgendo un’azione di grande spessore sociale per le attività che intendono porre in essere mediante una programmazione organica degli interventi attraverso la Consulta per il rilancio delle attività socio culturali e ricreative specie dopo il periodo buio della pandemia. Una presenza quella delle Associazioni che qualifica il tessuto sociale locale e l’auspicio dell’Amministrazione che tutte insieme devono collaborare per il benessere della nostra comunità evitando di fare polemiche e sterili contrapposizioni che non sono affatto funzionali alla crescita di Sperone.

