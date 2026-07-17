“Sulle Rive dell’Ofanto – Echi tra Sponde e Binari” Due giorni tra arte, natura, musica e tradizioni nel cuore dell’Irpinia

La stazione di Lioni e la suggestiva area della Chiesetta dell’Ofanto saranno il palcoscenico della manifestazione “Sulle Rive dell’Ofanto – Echi tra Sponde e Binari”, un evento che unisce cultura, paesaggio, benessere, enogastronomia e spettacolo in un percorso esperienziale dedicato alla valorizzazione del territorio irpino.

Promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Lioni, in collaborazione con l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia, l’iniziativa si svilupperà nell’arco di due giornate ricche di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, visitatori e famiglie.

La manifestazione prenderà il via venerdì 24 luglio presso la stazione di Lioni. Alle ore 18.30 è prevista l’inaugurazione della mostra collettiva “Il Viaggio tra Memorie, Arte e Sapori”, curata da Emanuela Conforti, che animerà carri storici, spazi pubblici e aree ricreative con opere e installazioni dedicate alla memoria, all’identità e alle tradizioni locali. I protagonisti della collettiva sono: Giuseppe Amoroso De Respinis, Maria Rachele Branca, Ines De Leucio, Alessandro Follo, Nicolina Giammarino, Carmine Grasso, Nicola Guarino, Giovanni Losanno, Patrizia Luciano, Dina Pascucci, Antonio Restaino

Francesco Roselli, Claudio Valentino, Dorotea Virtuoso.

A seguire, alle ore 19.15, sarà presentato il libro “La Dieta Mediterranea” di F. Curci, un momento di approfondimento dedicato alla cultura alimentare e al patrimonio gastronomico del Mediterraneo.

Il programma proseguirà sabato 25 luglio presso la Chiesetta dell’Ofanto, con una giornata all’insegna della natura e del benessere. Alle ore 8.00 partirà il trekking sui sentieri di Calvello, organizzato dallo Sci Club Lioni, seguito alle ore 8.30 da una sessione di yoga sulle rive del fiume a cura di Katia Nesta – “S’Agapo”.

Nel pomeriggio, spazio alla scoperta del territorio con la passeggiata sui binari e la visita alla mostra “Il Viaggio tra Memorie, Arte e Sapori”, oltre a un laboratorio didattico dedicato ai più piccoli. Alle ore 19.30 il pubblico potrà partecipare all’Aperitivo sul Fiume Ofanto, accompagnato dalla musica di Pier DJ e DJ Ciluzzo.

La serata culminerà con due importanti appuntamenti musicali: alle ore 21.00 il concerto dei Makardìa, mentre alle ore 22.00 salirà sul palco Nada in Duo, protagonista di uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione. A chiudere l’evento, dalle ore 24.00, il DJ Set sulle rive dell’Ofanto con Tonino OC e Gians DJ.

“Sulle Rive dell’Ofanto – Echi tra Sponde e Binari” si propone come un’occasione per riscoprire il legame tra comunità, ambiente e memoria, valorizzando luoghi simbolici del territorio attraverso linguaggi diversi: arte, musica, letteratura, sport e convivialità.