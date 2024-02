Isola d’Ischia: sorpreso con la droga a Forio. La Polizia di Stato arresta un 31enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via San Vito di Forio un soggetto a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto un involcro contenente circa 50 grammi marijuana.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto circa 352 grammi di hashish, 2,5 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, un 31enne ischitano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.