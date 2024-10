Spaccatura tra Partito Democratico e Sinistra: Antonio Gengaro si dimette da coordinatore delle opposizioni in Consiglio comunale

La frattura emersa tra il Partito Democratico e la Sinistra, in occasione della composizione delle commissioni consiliari, ha portato Antonio Gengaro, coordinatore delle opposizioni in Consiglio comunale, a rinunciare al suo ruolo. La decisione è stata motivata dalla convinzione che ogni forza politica all’interno dell’alleanza del “Campo largo” debba essere trattata con pari dignità, indipendentemente dal peso numerico. Tuttavia, questa posizione si è rivelata minoritaria all’interno del gruppo del PD, come Gengaro stesso ha dichiarato: “Oggi ne ho preso atto”.

Nonostante la delusione per la mancata condivisione della sua visione, Gengaro ha garantito agli elettori che continuerà a portare avanti il proprio impegno politico, ispirandosi alla linea tracciata dalla segretaria Elly Schlein. Il suo obiettivo resta la costruzione di un nuovo centrosinistra in Irpinia e in Campania, insieme al rilancio e al rinnovamento del Partito Democratico nella provincia irpina.

Per quanto riguarda il ruolo dell’opposizione in Consiglio comunale, Gengaro ha ribadito che sarà “intransigente e propositiva”, mantenendo un atteggiamento fermo e coerente rispetto alle politiche portate avanti dalla maggioranza. Ha inoltre chiarito che, per rispetto e coerenza verso gli elettori, esclude categoricamente ogni collaborazione con la sindaca Nargi e il suo alleato, il sindaco Festa.

Una presa di posizione netta che lascia trasparire la forte determinazione di Antonio Gengaro a difendere le proprie idee e a lavorare per un centrosinistra rinnovato, nonostante le divisioni interne