Giochi da smartphone: come scegliere le app in tutta sicurezza

Lo smartphone è uno strumento dai mille usi, lo utilizziamo per telefonare, fotografare, condividere momenti e anche come console di gioco. L’uso del dispositivo mobile come mezzo di intrattenimento ci accompagna durante il tempo libero e negli orari di spostamento da casa al lavoro e viceversa.



Foto: Pixabay.

Proprio quando utilizziamo lo smartphone come metodo per il nostro svago, può accadere di abbassare la soglia d’attenzione e di non fare troppo caso al tipo di app gioco che stiamo scaricando.

A seguire, quindi, forniamo alcuni utili consigli che possono aiutare a migliorare l’esperienza di gioco da smartphone, pur restando in controllo dei nostri dati e della sicurezza del dispositivo.

Giocare da smartphone in piena sicurezza

Il primo consiglio è dedicato a quanti utilizzano un dispositivo con sistema operativo Android. In alcuni casi le app mobile non si trovano su Play Store, ma su siti terzi che invogliano a scaricare un file con estensione .apk per l’installazione manuale nel nostro smartphone.

L’installazione manuale di tali app andrebbe riservata soltanto a persone con una certa esperienza e dimestichezza, invece, le app presenti su Play Store sono nettamente più sicure perché controllate dal programma Play Protect che si occupa di escludere le app pericolose dallo store allo scopo d’impedirne il download.

Focalizziamo ora l’attenzione sul rating assegnato alle app. Le applicazioni, comprese le app di gioco, sono valutate da altri utilizzatori e ottengono un voto sotto forma di stelline. La valutazione è spesso accompagnata da un commento, cioè una recensione lasciata da altri utenti. Il consiglio è di leggere alcune recensioni per capire se altri hanno riscontrato problemi di sicurezza dei dati, così da evitare di incappare anche noi negli stessi inconvenienti.

Tra le app dedicate al gioco, poi, ci sono quelle dei casinò riservate agli adulti che desiderano giocare con denaro reale. Tramite queste app, è possibile giocare a poker, alle slot online e a tanti altri giochi. In questo caso consigliamo di selezionare le app di case da gioco riconosciute in Italia che, tra l’altro, propongono promozioni in linea con le aspettative dei giocatori come quelle presenti in questa lista dettagliata dei migliori bonus casino.



Foto: Pixabay.

Proteggere i dati personali e finanziari

Non di rado, purtroppo, capita di scaricare applicazioni gratuite senza fare molta attenzione ai permessi che gli diamo. Il consiglio in questo caso è di dedicare qualche secondo in più alla fase dei permessi, domandandoci se per giocare con quella app è davvero necessario consentirgli l’accesso alla nostra rubrica telefonica o ad altri dati personali.

Altre applicazioni per l’intrattenimento, sempre gratuite, potrebbero spingersi fino a chiedere i nostri dati personali (nome, cognome, email, residenza) in cambio dell’uso gratuito. Possiamo accettare di farlo, ma anche in questo caso è bene prestare attenzione al consenso che diamo perché se prestiamo il consenso alla cessione dei nostri dati a uso di marketing, dovremo aspettarci email pubblicitarie e anche telefonate promozionali.

L’ultimo consiglio è relativo alla società di sviluppo dell’app di gioco, il cui nome è posto subito sotto al titolo dell’applicazione. Toccando il nome dello sviluppatore si accede alla pagina delle altre app pubblicate, potendo così verificare quali altre app ha già prodotto e come sono state valutate dagli altri utenti.

Dunque, lo smartphone può essere un’ottima console gioco e in generale per lo svago nel tempo libero, ma è sempre bene non abbassare troppo la soglia d’attenzione per tenere al sicuro i nostri dati.