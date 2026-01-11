SOS 4 ZAMPE. AVELLA. Trovato cane nei pressi del Pit Stop: si cerca il proprietario

Un cane con collare e catena spezzata è stato avvistato da alcune ore nei pressi del Pit Stop, dove si aggira visibilmente spaesato e in cerca di attenzioni. L’animale appare socievole ma disorientato, segno evidente che potrebbe essersi allontanato accidentalmente dalla propria abitazione.

La presenza del collare e della catena rotta fa pensare che il cane sia riuscito a liberarsi e ora non riesca più a fare ritorno a casa. Per questo motivo si lancia un appello a chiunque possa riconoscerlo o sappia a chi appartiene.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a mettersi in contatto con i residenti della zona o con le autorità competenti, così da restituire il cane alla sua famiglia nel più breve tempo possibile.

Condividere questo appello può fare la differenza: aiutiamo questo amico a quattro zampe a tornare a casa.