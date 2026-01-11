Sturno, presentato all’auditorium il “Racconto di un Matrimonio“ diretto da Salvatore Sgambati.

Ieri sera 10 gennaio, con inizio alle ore 18.30 è andata in scena la commedia il “ Racconto di un Matrimonio ”, atto unico, tratto dal romanzo di Eva De Rosa e Massimo Canzano.

Davanti ad un pubblico, che ha esaurito del tutto, la capienza del teatro, si è esibito un cast di attori eccezionali, per bravura interpretativa e fonica, fatta, di espressioni esclamative o espressive, dell’Associazione teatrale L’Aquilone di Baiano (AV). Il cast di attori, della rappresentazione effettuata era composto, da:

Aniello Sgambati.

Stefania Candela.

Alida Campanile.

Carlo Acierno.

Salvatore Sgambati.

Carmen Mielo.

La rappresentazione, si sviluppa in un atto unico, composto da tre fasi della vita una coppia, che partendo da due ovuli materni, uno femminile e uno maschile, si apprestano a partire con due piccoli trolleys, con in essi, i loro desideri di vita futura, nel mondo reale.

Vita futura dell’ovulo femminile, che si concretizza in un matrimonio, che però non realizza i desideri custoditi nel trolley, come quello di diventare principessa. Ma, si confronta con i problemi quotidiani di una giovane coppia, che giornalmente deve affrontare, fatti: di amore, incomprensioni e litigi, di un matrimonio datato 1976.

La terza fase, parte dal 1976, per concludersi 55 anni dopo di matrimonio della coppia, che sempre con i loro due trolleys, affrontano i problemi della senilità, sia essi fisici e i ricordi del passato vissuto insieme. E come rappresenta l’interprete maschile, “ si è trattato di un viaggio in treno, che senza mai fermarsi, lo porta alla fine dei suoi giorni, abbracciato al proprio trolley “.

La rappresentazione teatrale, è stata difficile raccontare, ma nella realtà è stata vissuta da ognuna delle coppie presenti, sia esse giovani, sia esse anziane, ognuna con il proprio trolley simbolico, con dentro per alcuni il futuro, e per altri il proprio passato, senza più per alcuni, la possibilità di tornare indietro.

Carmine Martino