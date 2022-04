Solofra: Partita Inaugurale del Nuovo Stadio A.Gallucci

Sabato 9 aprile alle ore 15.30 si terrà l’inaugurazione del nuovo Stadio “Agostino Gallucci” di Via Masserie, 7 a Solofra con una partita tra l’A.S.D. Solofra Calcio e le Vecchie Glorie di Solofra, una formazione inedita composta da leggende del calcio solofrano.

La partita Gialloblù sarà l’occasione per celebrare l’apertura del nuovo stadio ed ammirare il risultato dei lavori di riqualificazione che hanno dato vita ad una struttura moderna capace di assicurare performance elevate e consumi energetici ridotti. Il nuovo Stadio “A.Gallucci” è stato riqualificato da aziende specialistiche considerate eccellenze made in Italy sia per know how che per tecnologie.

Il nuovo manto di gioco con erba sintetica di ultima generazione “DOUBLE4” di Italgreen è la più recente evoluzione dei filati sintetici di assoluta avanguardia prestazionale caratterizzato dalla doppia forma a diamante che conferisce all’erba sintetica un’incredibile resilienza e memoria elastica superiore.

Inoltre, il doppio spessore ultra-elevato ne prolunga la vita, rendendo l’erba sintetica estremamente resistente allo stress da gioco e

all’attacco dei raggi UV e gelo.

L’irrigazione è ottenuta mediante un anello di distribuzione principale lungo tutto il perimetro del campo da gioco collegato al sistema di accumulo. E’ previsto il recupero delle acque meteoriche che vanno a ricaricare il serbatoio da 10.000 litri posto sotto le tribune.

Il sistema di irrigazione è dotato di un programmatore automatico che

gestisce singolarmente gli 8 irrigatori dinamici a turbina Hunter ST System a lungo raggio. Il sistema è in grado di conoscere in ogni momento lo stato di funzionamento di tutto l’impianto ed eventualmente individuare con precisione problemi di funzionamento sia idraulici che elettrici.

L’illuminazione è ottenuta mediante l’utilizzo di fari a led con potenza in pressofusione di alluminio, ciascuno equivalente a un apparecchio da 2000 W con una Potenza totale installata 23.520 sostenuto da un impianto fotovoltaico da 16kwp e da un impianto solare termico per il riscaldamento dell’acqua.

La struttura sportiva ospita anche un Campo di Calcio a 5 in erba sintetica ed è stato dotato di un nuovo blocco di spogliatoi da 400mq che ospita: N. 2 Spogliatoi per le squadre di calcio a 11 di mq 70 ognuno N. 2 Spogliatoi per le squadre di calcio a 5 di mq 35 ognuno

N. 2 spogliatoi arbitro (Uomo/donna) N. 1 Sala massaggi

N. 1 Sala Infermeria

N. 1 Sala Lavanderia

N. 1 Sala Deposito

N. 1 Sala Centrale Elettrica

N. 1 Sala Centrale Termica

L’intervento ha previsto, inoltre, la realizzazione di nuovi servizi igienici sia per la tifoseria locale che per la tifoseria ospiti e di interventi di manutenzione straordinaria alla tribuna, ai locali depositi, alla biglietteria.

Infine, la creazione di una nuova uscita di sicurezza “lato curva” che permetterà di ottenere l’agibilità per la massima capienza dell’impianto stimata in circa 2500 persone.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa meravigliosa giornata di sport e festa.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e si accede con Green Pass base e mascherina FFP2.

