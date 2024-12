Serino: torna il Presepe Vivente nel Convento di San Francesco

Arrivato ormai alla sua tredicesima edizione, torna “Raccontando il presepe vivente”. La famiglia Francescana di Serino si prepara a farvi gustare e rivivere la dolcezza del Bambino di Betlemme! Nei giorni 28 e 29 Dicembre 2024 e 4 e 5 Gennaio 2025, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, si terrà il tradizionale e ormai storico Presepe Vivente nell’antico Convento di San Francesco in Serino, provincia di Avellino.

Figuranti in abiti d’epoca vi faranno riscoprire le tradizioni e i mestieri del tempo, l’ vi delizierà riscaldando le serate con pietanze tipiche, antichi sapori e bevande calde. Passeggiando per lo storico chiostro del convento e i luoghi ad esso adiacenti vi immergerete negli antichi mestieri, nel palazzo di Erode e nella capanna dei Re Magi. Quest’anno ricco di novità, il presepe accoglie l’associazione “Serino humanitas” con La bottega del dolce e il maestro Sabino Matta con una performance di pittura e una mostra delle sue opere all’interno de La bottega dell’arte. Tante altre novità vi aspettano.

E ancora, caldarroste, bottega del vino, l’antico mercato e animali veri da accarezzare per la gioia dei più piccini e ovviamente la natività, avvolta tra preghiera e silenzio, fulcro del presepe, per concedersi qualche minuto per ammirare la grandezza della Sua nascita.

L’ingresso è gratuito, unica regola: gustarsi la gioia del Natale in fraternità! Non perdete l’occasione di rivivere la bellezza della notte più magica di tutti i tempi. Riscoprite il calore di quella notte, tra antiche mura e luoghi storici. Non ve ne pentirete!