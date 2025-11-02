Serie D Girone H: il Fasano non si ferma più, Paganese e Heraclea inseguono

La 10ª giornata del campionato di Serie D – Girone H regala spettacolo e tanti gol. Il Città di Fasano consolida il primato in classifica grazie al successo interno per 3-2 contro il Francavilla, mantenendo quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici. Alle spalle dei pugliesi, infatti, restano appaiate Heraclea Calcio e Paganese Calcio 1926, entrambe a quota 20, reduci dai pareggi contro Fidelis Andria e Manfredonia Calcio 1932.
L’Afragolese torna a vincere e supera la Ferrandina 3-2 in un match vibrante, mentre il Nola 1925 batte 3-2 la Virtus Francavilla conquistando tre punti preziosi che lo rilanciano in classifica. Vittoria netta anche per il Nardò, che rifila un pesante 4-0 al Real Acerra 1926, fanalino di coda del girone con soli 3 punti.
Tra i risultati di giornata spicca il successo rotondo dell’FBC Gravina, che travolge la Sarnese 1926 con un perentorio 5-1, confermandosi in risalita. Pari senza reti tra Martina Calcio 1947 e Barletta 1922, mentre il Real Normanna piega di misura (1-0) l’F.C. Pompei.
Tutti i risultati – 10ª giornata
Sabato 1 novembre
• Afragolese 3 – 2 Ferrandina
Domenica 2 novembre
• FBC Gravina 5 – 1 Sarnese 1926
• Nola 1925 3 – 2 Virtus Francavilla
• Real Normanna 1 – 0 F.C. Pompei
• Città di Fasano 3 – 2 Francavilla
• Heraclea Calcio 1 – 1 Fidelis Andria
• Nardò 4 – 0 Real Acerra 1926
• Martina Calcio 1947 0 – 0 Barletta 1922
• Paganese Calcio 1926 1 – 0 Manfredonia Calcio 1932
Classifica
1. Città di Fasano 24
2. Heraclea Calcio 20
3. Paganese Calcio 1926 20
4. Afraghese 19
5. Martina Calcio 1947 18
6. Fidelis Andria 16
7. FBC Gravina 15
8. Nola 1925 15
9. Barletta 1922 14
10. Nardò 12
11. Real Normanna 11
12. Manfredonia Calcio 1932 11
13. Virtus Francavilla 10
14. Francavilla 10
15. Ferrandina 10
16. Sarnese 1926 9
17. F.C. Pompei 6
18. Real Acerra 1926 3
Prossimo turno – 11ª giornata (9 novembre)
• Barletta 1922 – FBC Gravina
• F.C. Pompei – Nola 1925
• Ferrandina – Real Normanna
• Fidelis Andria – Afraghese
• Francavilla – Nardò
• Manfredonia Calcio 1932 – Città di Fasano
• Martina Calcio 1947 – Paganese Calcio 1926
• Sarnese 1926 – Heraclea Calcio
• Virtus Francavilla – Real Acerra 1926
Il Città di Fasano proverà a difendere il primato a Manfredonia, mentre alle sue spalle Heraclea e Paganese cercheranno di non perdere terreno in due sfide tutt’altro che semplici. In coda, occhi puntati sul Real Acerra, chiamato a reagire sul campo della Virtus Francavilla per interrompere la crisi.