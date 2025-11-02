Eccellenza Campania – Girone C: Ebolitana inarrestabile, Apice a ruota. La Virtus Monteforte cade di misura, Solofra ritrova la vittoria

Il weekend calcistico del girone C di Eccellenza Campania regala emozioni e conferme. L’Ebolitana Calcio 1925 si conferma capolista solitaria con 26 punti, grazie al successo interno per 4-1 sull’Angri 1927, mentre l’Apice Calcio 1964 consolida il secondo posto battendo nettamente 3-0 la Polisportiva Puglianello.
Nel big match tra le inseguitrici, la Battipagliese cade clamorosamente in casa contro la Pro Sangiorese, che si impone per 5-2, scavalcando proprio i gialloblù in classifica. L’Agerola supera di misura la Polisportiva Santa Maria Cilento (1-0), mentre il Città di Solofra ritrova ritmo e punti battendo per 2-0 il Lions MM Montemiletto.
Si ferma invece la Virtus Monteforte, sconfitta per 3-2 in casa del Costa d’Amalfi al termine di un match combattuto fino all’ultimo. Il Rossoblù Castel San Giorgio e il Castelpoto si dividono la posta (1-1), mentre il San Vito Positano 1956 espugna il campo del Salernum Baronissi con un secco 3-0. Vittoria anche per la Sanseverinese, che supera 1-0 il Buccino Volcei.
RISULTATI – 11ª GIORNATA
Sabato 1 novembre
• Costa d’Amalfi – Virtus Monteforte 3-2
Domenica 2 novembre
• Agerola – Pol. Santa Maria Cilento 1-0
• Apice Calcio 1964 – Pol. Puglianello 3-0
• Battipagliese Calcio – Pro Sangiorese 2-5
• Città di Solofra – Lions MM Montemiletto 2-0
• Ebolitana Calcio 1925 – U.S. Angri 1927 4-1
• Rossoblù Castel San Giorgio – Castelpoto 1-1
• Salernum Baronissi – San Vito Positano 1956 0-3
• Sanseverinese – Buccino Volcei 1-0
CLASSIFICA
1. Ebolitana Calcio 1925 – 26
2. Apice Calcio 1964 – 23
3. Battipagliese Calcio – 22
4. Pro Sangiorese – 21
5. Agerola – 18
6. Città di Solofra – 17
7. Lions MM Montemiletto – 17
8. Rossoblù Castel San Giorgio – 15
9. Castelpoto – 14
10. U.S. Angri 1927 – 14
11. San Vito Positano 1956 – 13
12. Costa d’Amalfi – 13
13. Polisportiva Puglianello – 12
14. Virtus Monteforte Irpino – 10
15. Buccino Volcei – 10
16. Salernum Baronissi – 10
17. Sanseverinese – 8
18. Pol. Santa Maria Cilento – 7
PROSSIMO TURNO – 12ª GIORNATA
Sabato 8 novembre, ore 14:30
• Castelpoto – Costa d’Amalfi
• Lions MM Montemiletto – Rossoblù Castel San Giorgio
• Pol. Santa Maria Cilento – Sanseverinese
• Pol. Puglianello – Città di Solofra
• San Vito Positano 1956 – Ebolitana Calcio 1925
• Virtus Monteforte – Agerola
• Buccino Volcei – Battipagliese Calcio
Domenica 9 novembre, ore 14:30
• Pro Sangiorese – Salernum Baronissi
• U.S. Angri 1927 – Apice Calcio 1964
L’Ebolitana resta saldamente in vetta, ma l’Apice non molla e la Pro Sangiorese sogna in grande. In coda, Santa Maria Cilento, Sanseverinese e Salernum Baronissi cercano punti salvezza fondamentali. Tutto ancora aperto in un campionato equilibrato e sempre più appassionante.