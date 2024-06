Seconda Edizione di “Un Tuffo in Piscina per l’Autismo” a Cicciano

Il primo luglio a Cicciano, presso Il Viale, si terrà la seconda edizione della manifestazione “Un Tuffo in Piscina per l’Autismo”, organizzata dall’Associazione Autismo in Movimento. L’evento rappresenta un’importante occasione di inclusione e divertimento per i bambini affetti da autismo e le loro famiglie.

Per l’occasione, il Risto Pub Pizzeria offrirà il pranzo a tutti i bambini presenti, rendendo la giornata ancora più speciale. La manifestazione promette un ambiente accogliente e festoso, dove i bambini potranno godere di una giornata di svago e i genitori avranno l’opportunità di condividere esperienze e creare legami con altre famiglie.

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza dell’inclusione sociale e del supporto alla comunità autistica, offrendo momenti di gioia e serenità a chi spesso deve affrontare sfide quotidiane. L’Associazione Autismo in Movimento continua così il suo impegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica e nel promuovere eventi che favoriscano l’integrazione e il benessere dei bambini con autismo.