Screening Preventivo: Camper ASL Avellino per la Salute delle Donne a Vallesaccarda e Montemiletto

Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sotto la guida del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, nella promozione della prevenzione sul territorio provinciale. I Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero saranno nuovamente in azione, offrendo opportunità diagnostica gratuita alle donne.

Il prossimo sabato, 9 marzo, i Camper saranno presenti a Vallesaccarda in Piazza Michele Addesa, fornendo la possibilità alle donne dai 50 ai 69 anni di partecipare allo screening della mammella con esecuzione gratuita della mammografia. Allo stesso tempo, le donne dai 25 ai 64 anni avranno l’opportunità di aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test. Per prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione Iris ai numeri Tel. 3496554392 e Tel. 3406199130.

Domenica 10 marzo, i Camper si sposteranno a Montemiletto in Via Roma, presso Casa Comunale. In questa tappa, saranno disponibili screening per entrambe le tipologie di tumori. Per prenotazioni, è possibile contattare i numeri Tel. 3206847778 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e Tel. 3405434685 (dalle ore 16.30 alle 19.30).

Il cancro della mammella e del collo dell’utero sono tra le principali cause di tumori che colpiscono le donne a livello mondiale. L’ASL di Avellino, con queste iniziative di screening, mira a individuare tempestivamente eventuali problematiche, permettendo interventi meno invasivi ed efficaci. L’obiettivo è aumentare significativamente le probabilità di sconfiggere queste tipologie di tumore, enfatizzando l’importanza della prevenzione nella salvaguardia della salute femminile.