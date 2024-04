Scoperta la Grotta “Guardapertosa” a Sirignano: Un Tesoro nascosto tra le Montagne

Nel cuore della zona montana di Sirignano, tra l’area denominata Tre Castagni e Campimmo, è stata individuata un’antica grotta che si nasconde tra le insenature di una roccia, immersa nella natura più rigogliosa. Questo tesoro nascosto è conosciuto come la Grotta “Guardapertosa”, un luogo che, nei secoli passati, veniva utilizzato dai pastori della zona come rifugio durante il cattivo tempo.

Per lungo tempo, le tracce di questa grotta erano state dimenticate, fino a quando, nel 2000, suor Costanza, un’eremita che per molti anni aveva dimorato sull’eremo di Gesù e Maria, si recò nella zona per pregare. Fu proprio grazie al suo interesse che la grotta venne riscoperta, risvegliando l’attenzione sulla sua presenza e sulla sua storia.

Recentemente, gli operai forestali hanno provveduto a ripulire la grotta dalla folta vegetazione che ne celava la bellezza, facendola emergere in tutta la sua magnificenza. Questa scoperta apre nuove prospettive per la zona: la grotta potrebbe diventare non solo una meta per gli amanti della natura e degli appassionati di escursioni, ma anche un luogo di preghiera e di turismo montano.

La Grotta “Guardapertosa” rappresenta un pezzo di storia e di tradizione della comunità di Sirignano, e la sua riscoperta offre un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio naturale e culturale della zona. Speriamo che questo gioiello nascosto possa continuare a essere preservato e apprezzato dalle generazioni future.