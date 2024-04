L’ appello di Salvatore Alaia: tutela per gli studenti della provincia di Avellino

È un appello alle Istituzioni e ai vari enti, quello dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia per la vicenda che vede coinvolti gli studenti della provincia di Avellino (compresi quelli del baianese – vallo di Lauro) che frequentano l’Università di Fisciano in provincia di Salerno. Una situazione paradossale che vede gli studenti di Salerno ospitati in una struttura confortevole in attesa degli autobus mentre quelli della provincia di Avellino costretti ad aspettare sotto delle pensiline che fanno acqua da tutte le parti senza una struttura idonea che consenta di ripararsi soprattutto quando piove. Una problematica che diversi studenti hanno rappresentato ad Alaia che continua a seguire i suoi alunni anche dopo le scuole superiori. Mi dispiace, dichiara Alaia, che ci sia questa discriminazione tra studenti di serie A e di serie B a cui bisogna offrire e garantire le stesse opportunità in termini di sevizi. È chiaro che ci organizziamo per rappresentare ai vari organi, per quanto di competenza, una vicenda che non può passare in pieno silenzio.