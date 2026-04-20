Scontro sulla Statale Appia: due feriti gravissimi, comunità in apprensione

Grave incidente nella notte lungo la Statale Appia, nel territorio di Campizze di Rotondi, dove poco dopo la mezzanotte si è verificato un violento impatto tra un’auto e una moto. Il bilancio è pesante: due persone sono rimaste gravemente ferite e versano in condizioni critiche.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di circa 30 anni residente a Montesarchio, sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto. In sella con lui anche una donna di 35 anni, finita a diversi metri di distanza, fino a impattare contro la recinzione di un’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la presenza di alcuni alberi avrebbe attutito parzialmente la caduta.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale: l’uomo al “Ospedale del Mare” di Napoli tramite eliambulanza, la donna al “San Pio” di Benevento, dove è stata ricoverata in terapia intensiva. La prognosi per entrambi resta riservata.

Illeso, invece, il conducente dell’auto, un 50enne residente a Roccabascerana, che ha riportato solo lievi contusioni e non ha avuto bisogno di ricovero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cervinara, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Dai primi rilievi, sembrerebbe che l’auto stesse effettuando una svolta a sinistra al momento dell’impatto, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Determinante, nei primi istanti successivi all’incidente, l’intervento di un medico di passaggio, che ha prestato i primi soccorsi e allertato i sanitari.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e, in particolare, il mondo dei motociclisti della Valle Caudina, dove la passione per le due ruote è molto diffusa. Tra amici e appassionati cresce l’apprensione per le condizioni dei feriti.

Ancora una volta sotto accusa la Statale Appia, tratto spesso teatro di incidenti anche gravi, complici l’alta velocità e la presenza di numerosi svincoli. Proprio per migliorare la sicurezza, nel tratto tra Airola e Arpaia è prevista la realizzazione di una rotatoria, mentre in altre zone i residenti continuano a chiedere interventi concreti, tra cui il ripristino degli autovelox e maggiori controlli.

Una strada che attraversa più territori tra Irpinia e Sannio e che, nonostante la sua importanza, continua a presentare criticità sia in termini di sicurezza che di gestione dei soccorsi.

Intanto, resta alta l’attenzione e la speranza è tutta rivolta alle condizioni dei due feriti.