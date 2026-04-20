Baiano, incontro con Don Roberto Faccenda: a scuola un momento di dialogo e crescita

Un appuntamento pensato per ascoltare, confrontarsi e crescere insieme. Lunedì 27 aprile, alle ore 10:30, l’Auditorium di Baiano ospiterà l’incontro con Don Roberto Faccenda, responsabile della Pastorale Giovanile di Salerno, rivolto agli studenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Giuseppe Parini” di Baiano e Sperone.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio di dialogo autentico, capace di andare oltre la didattica tradizionale. Al centro, le domande dei giovani, le loro inquietudini e il bisogno di punti di riferimento in una fase della vita spesso complessa.

Don Roberto Faccenda è conosciuto per uno stile diretto e vicino al mondo dei ragazzi. La sua attività si sviluppa proprio nei contesti quotidiani dei giovani: scuole, ambienti sociali e momenti di fragilità. Un approccio che punta all’ascolto e al confronto, senza giudizi, con l’intento di rendere accessibili temi profondi senza semplificarli.

L’incontro rappresenta quindi un’occasione concreta per riflettere su sé stessi, condividere esperienze e trovare risposte, anche parziali, alle domande più difficili. Non una lezione, ma un momento di scambio reale.

L’evento è promosso in collaborazione con la Pro Loco Baiano e si inserisce nel percorso educativo dell’istituto, da sempre attento a proporre iniziative capaci di formare non solo studenti, ma persone consapevoli.

Un appuntamento che va oltre il semplice incontro, con l’obiettivo di lasciare un segno nel percorso di crescita dei ragazzi.