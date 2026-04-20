Allarme bomba al Tribunale di Napoli Nord: evacuato il palazzo di giustizia

Momenti di tensione nella mattinata ad Aversa, dove è scattato un allarme bomba all’interno del Tribunale di Napoli Nord. Intorno alle ore 11 è stata disposta l’evacuazione dell’intero Palazzo di Giustizia, con magistrati, avvocati e cittadini fatti uscire ordinatamente all’esterno.

L’operazione si è svolta senza panico, ma con la necessaria prudenza: l’area è stata immediatamente messa in sicurezza in attesa dell’arrivo degli artificieri, chiamati a verificare la presenza di eventuali ordigni.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire l’origine dell’allarme. Sul posto stanno operando Polizia e Carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a capire se la segnalazione possa essere collegata a specifiche udienze o procedimenti in programma nella giornata.

La situazione resta sotto controllo, mentre proseguono le verifiche tecniche all’interno della struttura.