La Cavese 1919 viaggia con Bus Italia: presentato il nuovo pullman ufficiale

CAVA DE’ TIRRENI – Un nuovo passo importante per l’immagine e l’organizzazione della Cavese 1919. La società blufoncè ha infatti presentato il pullman ufficiale che accompagnerà la squadra in tutte le trasferte della stagione, frutto di una partnership con Bus Italia Sita Nord, colosso nazionale del trasporto su gomma appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il veicolo, completamente personalizzato con i colori sociali e il logo del club, rappresenta un vero e proprio biglietto da visita itinerante. Non solo uno strumento logistico, dunque, ma anche un mezzo di comunicazione capace di rafforzare il senso di appartenenza dei tifosi e dare maggiore visibilità al progetto sportivo della società metelliana.

L’accordo con Bus Italia Sita Nord – azienda che conta oltre 60 mila dipendenti e una rete capillare in tutta Italia – assume un valore particolare: solo poche realtà calcistiche possono vantare una collaborazione diretta con il principale operatore di trasporto del Paese.

Il nuovo pullman farà il suo debutto ufficiale nella trasferta di campionato a Casarano, inaugurando così una collaborazione che unisce tradizione sportiva e innovazione comunicativa.

La dirigenza aquilotta ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in un percorso di crescita volto a rafforzare l’immagine del club, mentre per Bus Italia la partnership rappresenta l’occasione di affiancare un progetto sportivo radicato nel territorio e con un forte seguito di tifosi.

Un viaggio che inizia su strada, ma che guarda lontano, con l’obiettivo di portare la Cavese sempre più in alto.