Scisciano Festa dell’Arcobaleno 2023

Il 17 Giugno 2023 presso la piazza XX Settembre di Scisciano si è svolta la XIXª Edizione della Festa dell’Arcobaleno, con una singolare e spettacolare coreografia di colori, luci, giochi e divertimento. Un’iniziativa comunitaria, che oltre ai valori di educazione, dà spazio ai giochi all’aperto, all’allegria degli incontri movimentati e agli interessi infantili. L’Arcobaleno è un messaggio di amore e solidarietà che ravviva il cuore e l’anima e rende la festa indimenticabile con i suoi magici e spettacolari momenti. La Festa, patrocinata dal Comune di Scisciano è stata organizzata dai giovani volontari dell’Oratorio Parrocchiale ORANGIO’ di Scisciano con la tematica: ”Un bambino, speranza di un futuro” L’evento ha avuto lo scopo di effettuare un percorso educativo con i giovani che si apprestano ad essere i cittadini del futuro. Esso nasce con l’obiettivo di stimolare ed incoraggiare la vita di gruppo restituendo all’infanzia il bisogno/diritto alla socializzazione, al movimento e alla lealtà agonistica. Trasformare la Piazza del paese in una arena di giochi con l’entusiasmo di numerosi bambini partecipanti, uniti anche per un solo giorno, sono stati per gli organizzatori gli stimoli necessari per rinnovare questo pregevole appuntamento. La Piazza, per l’occasione, è stata addobbata con bandierine, coccarde, stendardi e lungo tutto il suo perimetro sono state montate gradinate in metallo per gli spettatori, mentre nelle varie borgate sono stati esposti striscioni, palloncini e bandierine. La preparazione della festa ha coinvolto soprattutto i Volontari dell’Oratorio, i Capitani delle Borgate e i Giudici di gara, ma anche i Genitori, i Commercianti e le Associazioni presenti sul territorio, che hanno contribuiti a rendere piacevole e di successo la manifestazione. Le otto Borgate con i propri colori che hanno preso parte ai giochi di Scisciano sono state: CAMALDOLI-MONTANARO (Giallo), CASOLA (Rosso), FEUDO (Indaco), FROCIA Bianco), PALAZZUOLO (Azzurro), S.MARTINO (Verde), SPARTIMENTO (Viola), TORRE (Arancione) Le squadre,, dopo la Benedizione del Sac. Don Rolando Liguori una breve sfilata, hanno raggiunto la piazza e i giochi si sono susseguiti avvincenti ed entusiasmanti.. I concorrenti, fin dall’inizio, si sono dati battaglia con grinta e vitalità per primeggiare e coinvolgendo il numeroso pubblico presente. I ragazzi con i loro capitani si sono sentiti protagonisti per un giorno nell’eseguire i giochi all’aria aperta e hanno vissuto nuove sensazioni nello scoprire diverse strategie per primeggiare. Il mattatore della Festa dell’Arcobaleno è stato l’esperto e celebre RAFFAELE ARIOLA, che ha presentato e condotto abilmente i giochi antichi dei nostri avi, regalando al numeroso pubblico presente una giornata di sport leale, semplice e salutare, Ha aperto i giochi la Borgata di S.Martino , che è stata sorteggita dai giudici di gara I giochi sono state effettuati secondo il seguente ordinei: ‘O CURUOGLIO (Cercine), CORSA COL CERCHIO, CORSA NEL SACCO, TIRO ALLA FUNE, LA PIGNATTA, PALO DI SAPONE. I complimenti e gli elogi allo staff direttivo e alle Borgate per la perfetta e spettacolare organizzazione. Nella bellezza di ammirare gli usi, i costumi e i colori della scenografia, non è stata trascurata la Gastronomia, ricca e gustosa cucina Sciscianese, che sta ad indicare il grado di benessere, di civiltà e di raffinatezza di un popolo che predilige un prezioso piatto: GLI GNOCCHI ALL’ORANGIO’ e I DOLCI. Al termine delle Gare la classifica 2023 delle Borgate, risulta la seguente: 1) S.MARTINO p.45 – FROCIA p. 44, CAMALDOLI-MONTANARO p.38, PALAZZUOLO p.37, SPARTIMENTO p.28, TORRE p 26, FEUDO p.20, CASOLA p.20.Al termine della manifestazione i Volontari dell’Orangiò, vivamente ringraziato gli Sponsor, le Autorità Comunali e la Polizia Municipale e si augurano che l’evento sia stato molto gradito da tutti (Pasquale Iannucci)