Sbalzi di temperatura: cosa fare in caso di raffreddori estivi?

Il raffreddore è senza dubbio tra i malanni più diffusi della stagione invernale. L’esposizione alle basse temperature, al vento e alla pioggia, infatti, può causare un indebolimento del sistema immunitario, favorendo il contagio e lo sviluppo della patologia.

In ogni caso, questo disturbo virale può manifestarsi anche nei mesi più caldi dell’anno, pur se con minore frequenza.

Naturalmente, allo stesso modo di quello invernale, anche il raffreddore estivo porta con sé la comparsa di sintomi comemal di testa, frequenti starnuti, naso che cola, tosse e mal di gola.

In genere, la sua durata media si attesta tra i 7 e i 10 giorni ed è possibile contrastarlo con efficacia intervenendo su più fronti.



I rimedi e i farmaci contro il raffreddore

Un rimedio semplice ed efficace contro il raffreddore è quello di stare il più a lungo possibile a riposo, bere molti liquidi e curare l’alimentazione, prediligendo cibi freschi, leggeri e ricchi di vitamine: in particolare, il consiglio è di optare per frutta e verdura, ma anche pesce, cereali e carni bianche. Sono invece da evitare gli sbalzi di temperatura, le correnti d’aria e, soprattutto, l’uso continuo del condizionatore che andrebbe ad allungare i tempi di guarigione.

Se i sintomi persistono, per lenire il fastidio è anchepossibile ricorrere ad appositi farmaci per il raffreddore, come per esempio i decongestionanti nasali e le pastiglie contro il mal di gola. Nel caso in cui si manifestino tosse, febbre e brividi, invece, è necessario intervenire con medicinali quali il paracetamolo o antinfiammatori, insieme a uno sciroppo fluidificante per sciogliere il catarro e liberare le vie respiratorie.

Per trovare i prodotti di cui si ha bisogno in modo facile e veloce, è possibile rivolgersi alle e-pharmacy che mettono a disposizione un’ampia selezione di farmaci da banco, e non solo, pensati per rispondere a tutte le esigenze come, appunto, la cura del raffreddore.

Una delle realtà di riferimento nel settore è per esempioFarmapic, che offre un servizio attento, puntuale e professionale grazie alla presenza di un team specializzato sempre pronto a consigliare gli utenti in caso di necessità.



Raffreddori estivi: quali sono le cause?

Tra le cause più comuni del raffreddore in estate ci sono innanzitutto l’esposizione diretta e prolungata all’aria condizionata, specie se la temperatura è impostata al minimo e l’intensità del getto è troppo elevata. Difatti, trascorrere molto tempo in un ambiente climatizzato porta ad essere sempre nel mezzo di aria fredda, il che può far seccare le mucose e favorire l’accesso di agenti patogeni per mezzo delle vie respiratorie.

Un’altra causa va ricercata negli sbalzi di temperaturaquando si accede ad ambienti interni, soprattutto se climatizzati, o ad aree ombreggiate e/o ventilate. Per limitare i rischi, si consiglia di prestare attenzione al sudore, specialmente nelle giornate più calde, e di indossare una giacca o una maglia in cotone, prima di salire sui mezzi pubblici o di entrare in un negozio, in hotel, ecc.

Il raffreddore si può anche prendere tramite contagio diretto: può verificarsi quando si sta a stretto contatto con una persona che presenta i sintomi tipici di questo malanno. Il rischio aumenta con la condivisione di oggetti personali, come per esempio bicchieri, posate, asciugamani, e di spazi non abbastanza arieggiati.