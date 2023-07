Mugnano – Il Carotenuto non cede il titolo ma lo deposita al Comune

Il Carotenuto calcio con molta probabilità non sparirà si aspetta un acquirente, il Presidente ha consegnato il titolo alla casa comunale. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della squadra.

“La società U.S.D.G. CAROTENUTO, nella persona del presidente Filomeno De Lucia, dichiara ufficialmente di consegnare il titolo della compagine al comune di Mugnano del Cardinale. È stata una decisione sofferta. Dopo un percorso che ci ha visto crescere, seguire ambizioni e raggiungere risultati importanti come la promozione in Eccellenza, la società ha risentito negativamente della retrocessione di questa stagione sportiva e di tutte le criticità incontrate lungo il cammino. Per motivi anche personali e strettamente familiari, Filomeno De Lucia si è trovato costretto a rinunciare alla presidenza del club rossonero, ora dunque nelle mani del comune. Ringraziamo di cuore chi in questi anni ci ha seguito, supportato e tifato per questi colori. È stato un percorso straordinario, caratterizzato da alti e bassi, come accade spesso anche nella vita. Noi abbiamo sempre cercato di dare il massimo, onorando la nostra maglia e compiendo sacrifici significativi. Ora, siamo purtroppo giunti alla fine. Forza Carotenuto, sempre”.