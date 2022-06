SAVIANO. La funzione liturgica della Peregrinatio Mariae, promossa da Don Paolino Franzese,

La funzione liturgica della Peregrinatio Mariae, promossa da Don Paolino Franzese, Parroco della Chiesa dell’Immacolata–Saviano, si è svolta anche quest’anno nel mese di Maggio 2022 per il tredicesimo anno consecutivo ed è stata sempre seguita con devozione dai fedeli della Comunità Parrocchiale per tutto il periodo dell’evento. Il Pellegrinaggio di Maria nasce con lo scopo di sensibilizzare i cuori e le anime verso la Madonna di Fatima, che tanto aiuta e protegge i suoi figli. Essa, viene trasferita tutte le settimane verso varie famiglie ed adagiata su un basamento altare riccamente decorato con fiori, tendaggi, luci e coccarde, crea tutt’intorno un’atmosfera sacra, che avvolge tutte le persone raccolte in preghiera presso di Lei. Pertanto, tutte le sere, dal 1 al 31 Maggio, si è recitato in suo onore il Santo Rosario e nel giorno del trasferimento in ’altre famiglie, la S. Messa. Le Famiglie che hanno accolto la Madonna di Fatima sono state le seguenti: I settimana – Famiglia Covone Domenico, Corso Garibaldi, 37: II settimana- Famiglia Perretta Camillo, Via della Cappelluccia, III settimana – Famiglia Allocca – Falco Via S.Paolino 1, IV settimana – Famiglia Meo Pasquale Via Scarlatti 23 La Peregrinatio Mariae si è conclusa il 30 Maggio con il rientro in chiesa e con la Consacrazione al cuore Immacolato di Maria di tutte le famiglie della Parrocchia nell’ottavo Anniversario della Consacrazione del Nuovo Altare. (Pasqualle Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo