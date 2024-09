SAVIANO. Il 21-22 settembre, balli, canti e sapori antichi con “A’ sera d’o ‘nciucio”.

Sarete travolti, nel prossimo fine settimana, da una miscela di emozioni che si rincorreranno in ogni anfratto e in ogni angolo del meraviglioso borgo di Sirico che si trasformerà in un museo di ricordi da cui attingere per comprendere come gli antenati lavoravano la terra e le mogli e le nonne cucinavano le gustose pietanze di un tempo. L’evento organizzato da “ASC Rione Sirico – M. Polverino” in collaborazione con Fondazione Carnevale Savianese riproporrà, nella sua sedicesima edizione, l’enogastronomia contadina e percorsi urbani culturali nelle corti del centro storico di Sirico di Saviano. Per info contattare 3298658590 – 3386691834 oppure visitare la pagina social Rione Sirico.